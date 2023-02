Oscar Bergendahl hat bei seinem Debüt für den SC Magdeburg bewiesen, dass er eine Verstärkung sein kann. In seinem ersten Heimspiel gegen Telekom Veszprém möchte er auch die grün-roten Fans von seinen Fähigkeiten überzeugen.

Beim Bundesliga-Sieg in Lemgo erzielte Oscar Bergendahl vier Tore für den SCM. Gegen Veszprém spielt der Kreisläufer erstmals in der Getec-Arena.

Magdeburg - Vergangene Woche trainierte Oscar Bergendahl noch beim TVB Stuttgart und bereitete sich auf den Abstiegskampf in der Handball-Bundesliga vor. Doch dieses Kapitel liegt hinter ihm. Stattdessen spielt der Schwede am Donnerstag mit dem SC Magdeburg in der Champions League gegen Telekom Veszprém (20.45 Uhr/DAZN).