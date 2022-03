European League SCM-Handballer bestreiten letztes Gruppenspiel bei RK Nexe

Die Handballer des SC Magdeburg stehen vor der entspanntesten Auswärtsreise der Saison. Am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) ist der Bundesligist zum abschließenden Vorrundenspiel der European League beim RK Nexe in Kroatien zu Gast. Da die Grün-Roten bereits als Gruppensieger feststehen, können sie ohne Druck in die Partie gegen den Tabellendritten gehen.