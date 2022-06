Der SC Magdeburg muss in den kommenden Monaten auf Michael Damgaard verzichten. Der Rückraumspieler des deutschen Handballmeisters hat sich in seiner Heimat einer Operation am linken Knie unterzogen.

Magdeburg - Der SC Magdeburg muss zum Saisonstart auf Michael Damgaard verzichten. Der Rückraumspieler des deutschen Handballmeisters hat sich während der Sommerpause in seiner dänischen Heimat einer Operation am linken Knie unterzogen. Der Eingriff am Mittwoch „war nach immer wieder auftretenden Beschwerden und Ausfallzeiten in der abgelaufenen Saison erforderlich geworden“, heißt es in einer Mitteilung der Grün-Roten.