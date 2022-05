SCM-Handballer dürfen gegen GWD Minden mit Fans spielen

Am Sonntag dürfen bis zu 3400 Fans beim DHB-Pokalspiel gegen GWD Minden in der Getec-Arena dabei sein.

Magdeburg - Am Sonntag (16 Uhr) kehrt Handball-Bundesligist SC Magdeburg in den Spielbetrieb zurück. In der Getec-Arena empfängt der Spitzenreiter im Viertelfinale des DHB-Pokals GWD Minden. Gegen das Liga-Schlusslicht dürfen bis zu 3400 Zuschauer in der Halle dabei sein.