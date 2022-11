SCM-Handballer erwarten bis zu 17 Spiele bis Weihnachten

Neun Spiele hatte der SC Magdeburg im Oktober absolviert. Doch die Terminhatz geht weiter. Erste Station ist am Donnerstag im dänischen Odense, wo es in der Champions League gegen GOG geht.

Magdeburg - Zehn Bundesliga-Spiele, fünf Partien in der Champions League und zwei Runden im DHB-Pokal: So kann das Programm der SCM-Handballer bis zum Jahresende lauten. Bis zu 17 Partien in 54 Tagen werden den Magdeburgern alles abverlangen. Und damit vier mehr als im Vorjahr, als der Verein sogar noch wegen eines Corona-Ausbruchs innerhalb der Mannschaft vorübergehend gestoppt wurde. „Wir wollten das. Wir wollten gegen die Besten der Welt wie in Saudi-Arabien oder die Besten Europas in der Champions League antreten“, betont Coach Bennet Wiegert, „das geht uns so aber gefühlt seit eineinhalb Jahren.“ Er nimmt den Spielplan daher, wie er kommt.