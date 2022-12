SCM-Handballer genießen perfekte Woche auf der Weihnachtsfeier

In bester Stimmung genossen die Spieler des SC Magdeburg die gestrige Weihnachtsfeier. Nach dem Sieg gegen Erlangen gab es auch allen Grund dazu.

Magdeburg - Gisli Kristjansson als Weihnachtsmann für die Kinder. Zumindest deutete Piotr Chrapkowski als Spaß an, dass diese ehrenvolle Aufgabe dem Jüngsten im Team zufallen wird. Als Isländer hat der 23-Jährige zumindest geografisch eine gewisse Nähe zum Nordpol. Am Ende übernahm diesen Job allerdings eine externe Person. Den Spaß bei der Weihnachtsfeier hatten sich die SCM-Handballer redlich verdient. Schließlich hatte die Mannschaft am Tag zuvor eine herausragende Woche gekrönt. „Das war vielleicht das schwerste Spiel der letzten drei“, sagte Coach Bennet Wiegert zum 31:28 (16:13) gegen den HC Erlangen.