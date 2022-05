SCM-Handballer Hornke will am Donnerstag zweimal jubeln

Für Tim Hornke stehen am Donnerstag zwei sportliche Highlights an. Erst kämpft er mit dem SC Magdeburg um die nächsten Punkte auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft in der Handball-Bundesliga, anschließend drückt er als Fußball-Fan dem Hamburger SV die Daumen.

Magdeburg - Tim Hornke möchte sich am Donnerstagabend doppelt freuen. Gegen die TuS N-Lübbecke (19.05 Uhr/Sky) peilt der Rechtsaußen mit dem SC Magdeburg einen Heimsieg in der Handball-Bundesliga an. Im Anschluss fiebert der 31-Jährige mit dem Hamburger SV in der Relegation zur Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC.