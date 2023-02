Magdeburg - Mit seinem Treffer zum 35:35 rettete Lukas Mertens dem SC Magdeburg am 27. Oktober des vergangenen Jahres einen Punkt bei Telekom Veszprém. In einer hitzigen Schlussphase der Champions-League-Partie inklusive doppelter Überzahl hatte Grün-Rot ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Wettbewerbsübergreifend punktete der SCM als erste Mannschaft überhaupt in dieser Saison gegen die starken Ungarn. „Es war eines meiner emotionalsten Spiele, weil das Publikum in Veszprém extrem laut ist und den Handball lebt wie wir in Magdeburg“, erinnert sich Linksaußen Mertens.