Bundesliga SCM-Handballer mit Euro-Schwung ins Top-Spiel gegen Füchse Berlin

Das Viertelfinale in der Champions League ist geschafft. Jetzt können sich die SCM-Handballer voll auf die Bundesliga konzentrieren. Und da soll am Sonntagnachmittag (14 Uhr/Sky) in der Getec-Arena gegen die Füchse Berlin ein Sieg her.