SCM-Handballer mit Sieg gegen Melsungen in die Länderspielpause

Mit einem Heimsieg verabschiedete sich der SC Magdeburg in die Handball-Länderspielpause. Mit 27:23 (15:12) setzten sich die Grün-Roten gegen die MT Melsungen durch.

Magdeburg - Der SC Magdeburg ist auch in der Handball-Bundesliga wieder in der Spur. Gegen die MT Melsungen gewann der deutsche Meister vor 5805 Zuschauern in der Getec-Arena mit 27:23 (15:12).