SCM-Handballer nach Sieg gegen GWD Minden im DHB-Pokal-Finale

Magdeburg - Mit einem ungefährdeten 34:26 (18:11) gegen GWD Minden ist der SC Magdeburg in das DHB-Pokal-Halbfinale eingezogen. Die Grün-Roten sind damit am 23./24. April beim letzten Final4 in Hamburg vertreten – ab 2023 findet das Finalturnier in Köln statt.