SCM-Handballer stehen vor Gruppensieg in der European League

St.-Raphaël/Magdeburg - Der SC Magdeburg steht in der European League Handball kurz vor dem Gruppensieg. Der Spitzenreiter der Gruppe C gewann sein Spiel bei Pauc Handball in Frankreich klar mit 39:28 (20:13). Aus den verbleibenden beiden Partien benötigt der Titelverteidiger nur noch einen Sieg, um sich die beste Ausgangsposition für das Achtelfinale zu sichern.