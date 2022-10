SCM-Handballer treffen in Champions League auf Telekom Veszprém

Die Zeit des Feierns ist vorbei. Der Gewinn des IHF Super Globes ist Vergangenheit. Am Donnerstag müssen die Handballer des SC Magdeburg wieder an ihre Leistungsgrenze gehen. In der Champions League sind sie im ungarischen Veszprém gefordert.

Tim Hornke will mit dem SCM in der Champions League gegen Veszprém an die guten Auftritte bei der Klub-Weltmeisterschaft anknüpfen.

Magdeburg - Am Montagabend standen die Spieler des SC Magdeburg noch an der Getec-Arena und feierten mit den Fans den Gewinn der Klub-WM. Der enggetaktete Spielplan verhindert allerdings eine längere Pause zum Genießen. Ab Donnerstag müssen sich die Grün-Roten wieder auf den Handball konzentrieren. In der Champions League sind sie bei Telekom Veszprém im Einsatz (18.45 Uhr/DAZN). Die Ungarn führen die Gruppe A noch ohne Punktverlust an.