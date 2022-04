SCM-Handballer Weber ist eine wichtige Stütze im DHB-Team

Bratislava - Als Philipp Weber am Sonntagabend im Spiel gegen Frankreich kurz vor der Pause plötzlich am Boden lag und sich mit schmerzverzerrtem Gesicht die rechte Schulter hielt, hielt auch Alfred Gislason inne. Der erfahrene Coach ist es gewohnt, mit ständig wechselnden Situationen umzugehen. Aber einen Ausfall Webers so kurz vor der EM hätte auch den Bundestrainer vor erhebliche Probleme gestellt. „Das war ein Schockmoment für uns. Denn er ist derjenige, der unser System am besten kennt“, erklärte Gislason nach dem Sieg und konnte sich inzwischen über Entwarnung freuen.