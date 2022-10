SCM-Handballer wirken nach anstregendem Oktober topfit

Magdeburg - Gisli Kristjansson steht aktuell sinnbildlich für den SC Magdeburg. Trotz aller Belastungen der vergangenen Wochen mit Klub-WM in Saudi-Arabien sowie dem anstrengenden Champions-League-Spiel in Veszprém strotzt der 23-Jährige vor Energie. So ging er auch gegen den SC DHfK Leipzig mit seiner Geschwindigkeit immer wieder ins eins gegen eins. Am Ende war er beim 32:24 (14:11) mit fünf Toren – gemeinsam mit Magnus Saugstrup und Kay Smits – bester Torschütze im Ost-Derby der Handball-Bundesliga.