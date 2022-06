SCM-Handballern beeindrucken Coach Wiegert

Handball-Bundesligist SC Magdeburg wirft seine Gegner aktuell reihenweise aus der Halle. Zuletzt gewann das Team sechs Spiele in Serie mit mindestens acht Toren Differenz. Sogar Coach Bennet Wiegert staunt. Nächster Gegner der Grün-Roten ist Lemgo am Sonntag (14 Uhr/Sky)

Magdeburg - Sechs Spiele, sechs Siege: So lautet die beeindruckende Bilanz des SC Magdeburg wettbewerbsübergreifend nach der EM-Pause. Sind die Erfolge bereits aus der ersten Saisonhälfte bekannt, so ist die Deutlichkeit der aktuellen Triumphe neu. Gewann das Team vor der Europameisterschaft nur sechs der 29 Spiele mit mehr als fünf Toren Differenz, so fertigten die Grün-Roten ihre Gegner in diesem Kalenderjahr bisher stets mit mindestens acht Toren ab.