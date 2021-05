SCM hofft im Juni wieder auf Zuschauer

Das Derby des SC Magdeburg in der Handball-Bundesliga gegen den SC DHfK Leipzig findet am Sonntag (14.05 Uhr, MDR und Sky) in einer leeren Getec-Arena statt. Anfang Juni gegen den THW Kiel sollen aber schon wieder Zuschauer in der Halle sein.

Magdeburg l Das Wort Revanche hört Bennet Wiegert überhaupt nicht gerne. „Verlorene Punkte kann man nun einmal leider nicht zurückholen“, wiederholt der SCM-Trainer oft, wenn nach Niederlagen in der Hinrunde das Rückspiel in der Saison ansteht. Am Sonntag (14.05, MDR) gibt es so ein Rückspiel. Da kommt der SC DHfK Leipzig in die Getec-Arena. Und die Partie Ende November in Leipzig tat einerseits richtig weh, war aber auch so etwas wie der Wachmacher für die anschließende Serie von 22 Pflichtspielen ohne Niederlage.

Derby gegen Leipzig vor leeren Rängen

Mit 29:33 haben die Grün-Roten vor rund fünfeinhalb Monaten in Leipzig verloren. Mit 18 Fehlwürfen und zehn technischen Regelfehlern erwischten die Magdeburger damals einen ganz schlechten Tag. Das soll am Sonntag natürlich anders werden. Auch wenn die Punkte aus dem Hinspiel weg sind, sollen die anderen zwei Zähler in Magdeburg bleiben. Schließlich kämpfen die Grün-Roten in der Bundesliga noch um Rang drei und wollen sich ein gutes Gefühl für das Final Four in der European Handball League am nächsten Wochenende verschaffen. Für die Leipziger geht es in der Tabelle zwar um nicht mehr viel. Aber das Spiel beim SCM ist ein echtes Derby. Und das wird auch noch live im MDR übertragen. Wiegert: „Da will sich jeder zeigen. Deshalb ist der knappe Sieg der Leipziger zuletzt in Essen für mich kein Maßstab. Ich gehe auch nicht davon aus, dass die Leipziger mit derselben personellen Variante spielen werden, sondern erwarte gegen uns schon etwas anderes.“

Eines wird aber leider wie beim Hinspiel in Leipzig sein. Die Ränge bleiben am Sonntag auch in der Getec-Arena leer. Möglicherweise in dieser Saison aber zum letzten Mal. Denn schon beim nächsten Heimspiel Anfang Juni gegen den THW Kiel erhoffen sich die SCM-Verantwortlichen wieder teilweise Fans in der Halle.

Antrag liegt bei den zuständigen Behörden

Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt: „Wir haben vor zwei Wochen zusammen mit dem FCM und dem SES-Boxstall den zuständigen Behörden einen Antrag vorgelegt.“ Wie viele Zuschauer genau sich der SCM erhofft, bleibt offen. Schmedt: „Es geht ja zunächst einmal um die Grundsätzlichkeit, darum, ob das Konzept tragbar ist. Und weil sich die Inzidenzzahlen in die erhoffte Richtung bewegen, sind wir auch optimistisch. Um wie viele Zuschauer es sich dann handeln darf, diese Entscheidung liegt bei der Kommunal- und Landespolitik.“

Beim Saisonstart im Oktober durften bei den Spielen gegen den Bergischen HC, Göppingen und Stuttgart bis zu 2000 Zuschauer in die Getec-Arena. Schmedt: „Dieses Konzept haben wir jetzt unter anderem um eine Teststrategie und Nachverfolgbarkeit erweitert. Und inwieweit Geimpfte dabei Vorteile genießen, muss allein die Politik vorgeben.“