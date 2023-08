SCM ist on Tour in Sachsen-Anhalt

Für Christian O’Sullivan (r.) und Oscar Bergendahl steht heute das zweite Testspiel an. In Aschersleben treffen sie mit dem SCM auf den Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Der SC Magdeburg geht wieder auf Tour. Am Dienstag (19 Uhr) steht das zweite Testspiel des amtierenden Champions-League-Siegers an. Doch statt in der heimischen Getec-Arena spielen die Grün-Roten in Aschersleben gegen den Dessauer-Roßlauer HV.