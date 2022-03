SCM-Kapitän O’Sullivan gibt Entwarnung

Bei den Olympischen Spielen in Tokio ließ sich Christian O’Sullivan vom Handball-Bundesligisten SC Magdeburg nicht von einem ausgekugelten Daumen bremsen. Täglich arbeitet er an der Hand, um zum Ligastart fit zu sein. Auf einen ersten Einsatz hofft er im Testspiel am Sonntag gegen die HSG Nordhorn-Lingen.

Magdeburg. Beim Blick auf die Daumen fällt der Unterschied sofort auf. Das Gelenk am rechten Daumen von Christian O’Sullivan, Kapitän des Handball-Bundesligisten SC Magdeburg, ist deutlich größer als am linken. Bei den Olympischen Spielen in Tokio verletzte er sich an seinem rechten Daumen. Das Gelenk war ausgekugelt, eine Mini-Operation notwendig. „Dem Daumen geht es immer besser“, gibt O’Sullivan Entwarnung. Lediglich, wenn Druck gegen den Daumen ausgeübt wird, schwelle die Kapsel wieder auf die doppelte Größe an.