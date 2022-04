Enttäuschung SCM-Keeper Green verabschiedet sich mit Pleite vom letzten Final4

Das Finale um den DHB-Pokal zwischen dem SC Magdeburg und dem THW Kiel war auch ein Duell der Torhüter. In diesem hatte SCM-Keeper Jannick Green allerdings das Nachsehen gegen seinen dänischen Landsmann Niklas Landin. Das letzte Final Four in Hamburg für Green wurde daher ein trauriges.