Magdeburg - 96 Tage ist es her, dass sich der SC Magdeburg und der FC Barcelona ein episches Duell im Halbfinale der Champions League geliefert haben. Mit 40:39 nach Siebenmeterwerfen behielten die Grün-Roten in Köln die Oberhand und zogen ins Endspiel ein. Am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN und Dyn) treffen beide Teams erneut aufeinander.