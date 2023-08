Für Sergey Hernandez ist mit seinem Wechsel zum SC Magdeburg ein Traum in Erfüllung gegangen. Schließlich hat der Keeper eine besondere Verbindung zur Elbestadt.

Sergey Hernandez spielte 2017 erstmals in der Getec-Arena.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Am 28. Oktober 2017 spielte die deutsche Handball-Nationalmannschaft in der Getec-Arena gegen Spanien. Mit 26:24 gewannen die Südeuropäer das Testspiel. Mit dabei war ein 22-jähriger Keeper, der erstmals für Spaniens A-Team auflief. Sein erstes Länderspiel bestätigte Sergey Hernandez darin, irgendwann regelmäßig in der Arena zu spielen. Diese Chance bekommt er nun, bildet Hernandez doch künftig gemeinsam mit Nikola Portner das Torwartgespann beim SC Magdeburg.