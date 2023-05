SCM-Keeper Jensen in Endspurt der Saison ein starker Rückhalt

Mike Jensen ist im Endspurt der Saison in überragender Verfassung. Doch der Keeper des SC Magdeburg will noch höher hinaus.

Magdeburg - Einige Fans des SC Magdeburg waren in der Halbzeit unzufrieden. Nur acht Tore hatte ihr Team in den ersten 30 Minuten gegen den Bergischen HC geworfen und ging daher mit einem 8:10 in die Kabine. „Ich kann jeden Zuschauer verstehen. Natürlich bin ich mit acht Toren nicht zufrieden. Aber vielleicht sind wir da auch ein bisschen zu verwöhnt, dass wir die ganze Saison eine fantastische Angriffseffektivität hatten“, sagte SCM-Coach Bennet Wiegert: „Ich werde nichts schönreden. Ich muss aber auch akzeptieren, wenn der Gegner genauso gut verteidigt.“