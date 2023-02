Lucas Meister war bisher der zweite Kreisläufer beim SC Magdeburg. Doch nach der Verletzung von Magnus Saugstrup rutscht der Schweizer in die erste Reihe. Gegen Plock möchte er weiteres Selbstvertrauen tanken.

SCM-Kreisläufer Meister in neuer Rolle zum Spiel nach Plock

Magdeburg - Als Lucas Meister in der Schlussphase beim 35:34-Pokalerfolg gegen Kiel gebraucht wurde, war der Kreisläufer zur Stelle. Nachdem Magnus Saugstrup verletzt vom Feld musste, erzielte der Schweizer die letzten beiden Treffer für den SC Magdeburg und sicherte damit den Einzug in das Final4. „Ich habe innerlich gebrannt. Weil es wäre noch bitterer gewesen, wenn wir Magnus verloren hätten und dann noch ausgeschieden wären“, beschreibt Meister seine Gefühlslage in den letzten Minuten des Viertelfinales.