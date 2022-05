SCM-Kreisläufer Moritz Preuss arbeitet nach Knie-OP an seinem Comeback

In dieser Saison werden die Fans des SCM Moritz Preuss (links) nicht mehr in Aktion wie hier gegen Leipzig sehen. Nach seiner Knie-OP möchte der Kreisläufer zur neuen Spielzeit wieder fit sein.

Magdeburg - Während die Saison für den SC Magdeburg in der Handball-Bundesliga, der European League und dem DHB-Pokal in den kommenden Monaten in die entscheidende Phase geht, richtet Moritz Preuss seinen Blick bereits auf die kommende Spielzeit. „Ich peile die neue Saison an, zum ersten Spiel wieder fit zu sein“, gibt sich der Kreisläufer zuversichtlich.