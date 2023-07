Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Jubelrufe in schwedischer Sprache könnten in der kommenden Saison häufiger durch die Getec-Arena hallen. Schließlich gehören nach den Verpflichtungen von Felix Claar und Albin Lagergren sowie mit Daniel Pettersson und Oscar Bergendahl gleich vier Akteure aus dem Drei-Kronen-Land zum SC Magdeburg. Bei einem Torerfolg könnten sich die Landsleute also „bra kast“ – guter Wurf – oder im Falle einer gelungenen Abwehraktion „väl försvarad“ – toll verteidigt – zurufen.