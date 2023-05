Hartmut Krüger hat auch am 23. Mai 1981 seinen Instinkt bewiesen und in Dortmund zum Gewinn der Europameisterschaft für Vereinsmannschaften beigetragen.

Magdeburg - Hartmut Krüger hat 25 Jahre für den Handball gelebt, und wenn man ihn auf seine Leidenschaft heute anspricht, ist deutlich zu merken, „dass ich immer noch emotional werde“, bestätigt er. Aber nicht nur der SC Magdeburg hat es dem einstigen Linksaußen der Grün-Roten angetan, Krüger fiebert auch mit den Blau-Weißen mit. Als die Volksstimme ihn am Sonntag am Telefon erreicht, wollte er sich gerade im heimischen Biederitz in den Fernsehsessel setzen, um die Partie der Zweitliga-Fußballer in Heidenheim zu verfolgen. Aber für das Gespräch hat sich Krüger, der am Montag seinen 70. Geburtstag feiert, gerne Zeit genommen.