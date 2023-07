Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Fünf Jahre prägte Olafur Stefansson das Spiel des SC Magdeburg. Zwischen 1998 und 2003 lief der Isländer im Trikot der Grün-Roten auf – gewann 2001 die deutsche Meisterschaft und eroberte mit dem SCM 2002 in der Champions League den europäischen Thron. Hinzu kamen die EHF-Pokalerfolge 1999 und 2001 sowie die Vereins-Europameisterschaften 2001 und 2002. Während der SCM diese Leistungen mit einem Platz in der „Hall of Fame“ würdigte, bildete die Zeit an der Elbe den Grundstein für Stefanssons internationale Karriere.