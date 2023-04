Im DHB-Pokal verpasste der SC Magdeburg den zweiten Titel der Saison auf bitterste Art und Weise. Nun richten die Grün-Roten den Blick wieder nach vorn. In zwei Wettbewerben sind sie noch mit Titelchancen dabei.

Magdeburg - Das verlorene DHB-Pokalfinale gegen die Rhein-Neckar Löwen (34:36 nach Siebenmeterwerfen) hallt beim SC Magdeburg immer noch nach. Zu tief sitzt die Enttäuschung nach der Nervenschlacht, in der auch der SCM der strahlende Sieger hätte sein können – es wäre der zweite Titel in dieser Saison nach der Klub-WM gewesen. Doch die Spieler und Verantwortlichen müssen einen Weg finden, den Blick wieder nach vorn zu richten. Schließlich sind noch zwei Titel – in der Bundesliga und Champions League – zu vergeben.