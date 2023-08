Genau zwei Monate nach dem großen Triumph in der Champions League kehrten die Handballer des SC Magdeburg in ihr Wohnzimmer zurück – und besiegten eine Woche vor dem Bundesligastart im vorletzten Testspiel Velenje aus Slowenien mit 32:26 (18:16).

Kapitän Christian O'Sullivan (vorn) und Co. kamen vor dem Spiel mit den Fans zur Autogrammstunde zusammen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Endlich wieder Handball mit dem SC Magdeburg in der Getec-Arena. Darauf haben die SCM-Fans gut zwei Monate – das letzte Punktspiel war am 8. Juni gegen Stuttgart (31:27) - warten müssen. Zum vorletzten Test, genannt auch Hummel Cup, hatten sich die Grün-Roten am Freitagabend Velenje aus Slowenien eingeladen und gewannen vor 5300 Zuschauern mit 32:26 (18:16). Dass dieses Spiel auch noch auf den Tag genau zwei Monate nach dem Gewinn der Champions League stattfand, war ein schöner Zufall.