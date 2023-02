SCM meldet sich mit Erfolg in Lemgo zurück in Bundesliga

Lemgo/Magdeburg - Nach dem Pokalkrimi gegen Kiel und der Niederlage in der Champions League bei Wisla Plock stand für den SC Magdeburg endlich wieder der Alltag in der Handball-Bundesliga an. Beim TBV Lemgo trotzte das Team allen personellen Problemen und feierte eine erfolgreiche Generalprobe für das Halbfinale im DHB-Pokal am 15. April.