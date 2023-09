Die Handballer des SC Magdeburg kommen nicht zur Ruhe. Nach der deftigen Niederlage in der Champions League beim FC Barcelona wartet auf die Grün-Roten an diesem Sonntag bei DHfK Leipzig die nächste heiße Aufgabe.

Magdeburg - Beim SC DHfK Leipzig wird schon seit Wochen mobil für das Bundesliga-Derby gegen den SC Magdeburg gemacht. Die Gastgeber erweitern die Tribünen, sodass 6000 Zuschauer in der Arena Platz finden. Bis gestern waren für das Spiel am Sonntagnachmittag (16 Uhr, Dyn und MDR) schon rund 5200 Tickets verkauft worden. Aufgrund der bitteren Niederlage in der Vorsaison haben die Magdeburger mit dem SC DHfK eigentlich noch eine Rechnung offen. Im Februar musste der SCM mit 32:33 geschlagen geben.