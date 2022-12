Handball SCM mit wegweisender Woche in Champions League und Bundesliga

Der SC Magdeburg steht erneut vor einer richtungsweisenden Woche. Am Sonntag sind die Grün-Roten zum Bundesliga-Topspiel in Berlin zu Gast. Zuvor wollen sie gegen GOG Svendborg den dritten Gruppenplatz in der Champions League festigen.