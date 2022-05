SCM müht sich zum Pflichtsieg gegen Minden

Marko Bezjak führte den SCM in Abwesenheit von Kapitän Christian O’Sullivan an. Gegen GWD Minden – hier mit Mats Korte – blieb der 35-Jährige allerdings ohne Torerfolg.

Magdeburg - Der SC Magdeburg ist gestern Abend erfolgreich aus der EM-Pause in die verbleibende Rückserie der Handball-Bundesliga gestartet. Das 28:19 (13:8) gegen GWD Minden war im Ergebnis ähnlich deutlich wie im DHB-Pokal-Viertelfinale drei Tage zuvor (34:26). Doch vor allem offensiv haben die Grün-Roten noch Steigerungspotenzial.

Von Beginn an tat sich der SCM, bei denen erneut Kapitän Christian O’Sullivan fehlte, schwer gegen das Schlusslicht. Die Gäste verteidigten aggressiv, zwangen Magdeburg zu Fehlpässen und -würfen. Auch bei Siebenmetern. Aber auch die Gastgeber griffen in der Deckung beherzt zu. GWD, das ohne den künftigen SCM-Kreisläufer Lucas Meister angereist war, kam nur aus schwierigen Positionen zum Abschluss. Mit diesen Würfen hatte Keeper Jannick Green jedoch wenig Mühe – vier Paraden nach zehn Minuten.

SCM siegt vor 2661 Zuschauern

Beim Stand von 4:4 (13.) hatte SCM-Coach Bennet Wiegert genug gesehen und nahm seine erste Auszeit. Nach der Umstellung von Pokal auf Punktspiel, so der 40-Jährige, „hatten wir in der Anfangsphase mehr mit uns zu kämpfen, als wir es sollten“. Taktisch bedeutete dies: Ómar Ingi Magnússon kam für Kay Smits und Magnus Gullerud am Kreis für Magnus Saugstrup. Wirklich besser wurde das Offensivspiel allerdings nicht, wenngleich „wir danach auch eine gute Phase hatten“, sagte Wiegert.

Dass es nach 24 Minuten dennoch 11:5 für die Elbestädter stand, lag an der stabilen Abwehr, die elf Minuten lang keinen Gegentreffer zuließ. Überzahlsituationen und Würfe auf das verwaiste GWD-Tor trugen ihr Übriges zur komfortablen Führung bei. Auch in den Schlussminuten des ersten Abschnitts waren Tore auf beiden Seiten Mangelware. Lediglich 21 Treffer sahen die 2661 Zuschauer in der Getec-Arena bis zum 13:8-Halbzeitstand. Beim Pokalspiel am vergangenen Sonntag waren es 29 Treffer vor der Pause (18:11).

Minden ohne Lösungen gegen den SCM

Nach dem Seitenwechsel bauten die Magdeburger ihren Vorsprung zügig auf 21:13 aus (43.). Die Führung hätte noch höher ausfallen können. Doch die vielen Fehler im Angriff konnte das Team nicht abstellen. Weil aber auch Minden keine Lösungen vor dem gegnerischen Tor fand und sich zahlreiche Fehlwürfe leistete, fiel das offensive Defizit beim Tabellenführer nicht ins Gewicht. Am Ende stand also ein klares 28:19 auf der Anzeigetafel.

Der SCM hat die Pflichtaufgabe Minden erfüllt und sich ein gutes Gefühl für die kommenden fünf Aufgaben in zwölf Tagen in der Bundesliga und der European League geholt. Nach der gestrigen Partie wollte Coach Wiegert auf diese Phase noch nicht vorausschauen oder über die Frage, ob die Kraft für dieses Programm bereits reicht, sinnieren. Aber eines stimmt Wiegert in jedem Fall optimistisch: „Ich spüre die Lust in der Mannschaft.“