Handball SCM muss Barca-Turbo beim Final 4 der Champions League bremsen

Am Wochenende steigt in Köln mit dem Final 4 der Champions League das absolute Highlight im Klub-Handball. Und der SC Magdeburg ist dieses Mal mittendrin. Im Halbfinale wartet am Sonnabend (15.15 Uhr/DAZN) mit dem FC Barcelona aber der Turnierfavorit.