Der SC Magdeburg darf weiter von der Titelverteidigung in der Bundesliga träumen. Doch Zeit für die große Jubelarie hatten die Spieler nach dem Erfolg bei den Rhein-Neckar Löwen nicht.

Mannheim - Die Spieler des SC Magdeburg hätten allen Grund zum Feiern gehabt. Mit einem riesigen Kraftakt wahrte der amtierende deutsche Meister seine Chance auf die Titelverteidigung. Doch an eine Party war nach dem 37:35-Erfolg bei den Rhein-Neckar Löwen nicht zu denken. „Ich habe noch nie so viele Eisbeutel bei uns in der Kabine gesehen“, verriet SCM-Coach Bennet Wiegert.