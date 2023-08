Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Mit Siegen und Toren allein gibt sich SCM-Trainer Bennet Wiegert auch in der Saisonvorbereitung nicht zufrieden. „Vielleicht haben uns die bisherigen Testspiele ein bisschen geblendet. Denn wenn wir so wie heute in der ersten Halbzeit in der Bundesliga spielen, wird es überall richtig schwer. Deshalb war es gut, zu sehen, was wir noch zu tun haben – und das ist schon noch eine Menge“, erklärte Wiegert nach dem 32:26-Sieg gegen Velenje am Freitagabend in der Getec-Arena. Obwohl am Sonntag in Jessen gegen Fredericia aus Dänemark noch ein weiteres Testspiel auf dem Programm stand, war das Duell gegen den slowenischen Vizemeister eher als echte Generalprobe für die neue Saison zu werten. Zumal dieses Spiel ja auch in eigener und fast voller Halle stattfand.