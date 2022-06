SCM nach Sieg in Sävehof im Achtelfinale der European League

Göteborg/Magdeburg - Dank des 29:26 (11:11) im Nachholspiel der European League beim schwedischen IK Sävehof hat Handball-Bundesligist SC Magdeburg trotz noch vier ausstehender Spiele das Ticket für das Achtelfinale gelöst. Dabei kam der Tabellenführer der Gruppe C vor 2300 Zuschauern in der Partille Arena anfänglich mächtig in Wanken.