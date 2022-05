Heimspiel SCM-Neuzugang Lucas Meister will seinen künftigen Verein ärgern

Am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) bestreitet der SC Magdeburg sein erstes Spiel des Jahres in der Handball-Bundesliga. Gegner ist wie im DHB-Pokal GWD Minden, bei denen der künftige SCM-Spieler Lucas Meister auf einen Einsatz in der Getec-Arena hofft.