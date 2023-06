Nach dem Sieg im Viertelfinale gegen Plock und dem feststehenden Einzug in das Final 4 jubelten die Spieler des SC Magdeburg. Mit dem Spruchband gaben sie zudem die Marschroute für das kommende Wochenende vor: „Zeit, in Köln Geschichte zu schreiben“.

Magdeburg - Im Konfetti-Regen stehen, im Hintergrund läuft „We are the champions“ von Queen und in den Händen den wichtigsten Pokal im Vereinshandball: Dieser Kindheitstraum könnte für die Spieler des SC Magdeburg am Sonntagabend real werden. Beim Final 4

der Champions League in Köln greifen die Grün-Roten nach dem Titel. Die Vorfreude und Anspannung vor dem größten und spektakulärsten Event, das es im Vereinshandball gibt, steigt von Tag zu Tag.