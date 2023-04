Das DHB-Pokal-Final 4 ist für Piotr Chrapkowski, Lukas Mertens, Christian O’Sullivan und Daniel Pettersson bisher keine Erfolgsgeschichte gewesen. Im vierten Versuch will das Quartett endlich den Titel mit dem SC Magdeburg holen. Dafür muss zunächst Lemgo im Halbfinale am Sonnabend (19 Uhr/Sky) besiegt werden.

Magdeburg - Normalerweise sind aller guten Dinge drei. Doch für die SCM-Handballer Piotr Chrapkowski, Lukas Mertens, Christian O’Sullivan und Daniel Pettersson trifft dies nicht zu. Dreimal nahm das Quartett mit den Grün-Roten am Final 4 um den DHB-Pokal teil, dreimal kehrten sie ohne die Trophäe in die Elbestadt zurück. Umso größer ist die Sehnsucht nach dem Pokal vor dem vierten Anlauf an diesem Wochenende.