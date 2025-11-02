Tim Hornke hat mit dem SC Magdeburg alles gewonnen, was es mit einem Klub im Handball zu gewinnen gibt. Nach der Saison macht der 35-Jährige Schluss, um auch mehr Zeit für die Familie zu haben.

Tim Hornke beendet nach 16 Bundesliga-Spielzeiten, davon elf für den SCM, seine Karriere. Für die Grün-Roten hat er dabei bisher 586 Tore geworfen.

Magdeburg - Familie wichtiger als Titeljagd Tim Hornke gewann mit dem SCM alles, was es mit einem Klub im Handball zu gewinnen gibt. Nach der Saison macht der Rechtsaußen Schluss, um auch mehr Zeit für Kids und Frau zu haben.Von René MillerMagdeburg. Dass der SC Magdeburg im Pokal-Achtelfinale am Mittwoch (19 Uhr) auf den TV Großwallstadt trifft, passt zur Abschiedstour von Tim Hornke ideal. Denn als die Grün-Roten letztmals auf den einstigen Top-Klub aus der Nähe von Aschaffenburg trafen, stand Hornke sogar noch mit seinem jetzigen Trainer Bennet Wiegert zusammen auf der Platte. Das war im April 2013. Zwölf Jahre später hat sich Hornke nun entschieden, seine Karriere nach der aktuellen Saison zu beenden. „Das ist jetzt nicht spontan in den letzten Wochen entstanden. Dafür gibt es auch kein bestimmtes Ereignis oder Erlebnis. Da kommen viele Sachen zusammen. Körperlich wären auch noch zwei, drei Jahre drin gewesen. Doch letztlich war es eine Bauchentscheidung, nach dieser Saison Schluss mit dem Handball zu machen“, sagt der Rechtsaußen der Volksstimme.