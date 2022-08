SCM reist mit einem Pokal durch die Nacht

Ein wenig Ruhe werden sich die SCM-Handballer nach der Nachtfahrt aus Arendal gegönnt haben. Viel Zeit bleibt ihnen allerdings nicht – schon am Donnerstag steht der nächste Test auf dem Programm – und zugleich die Saisoneröffnung.

Der SCM hatte auch in Arendal Grund zum Feiern.

Arendal/Magdeburg - Am Montagmorgen sollte der Bus des SCM wieder an der Getec-Arena parken, seine müden Insassen entlassen, sie zunächst für die nächsten Stunden in den Ruhemodus schicken. Die Handballer sind von Arendal nach Magdeburg inklusive Fähre durch die Nacht gefahren – mit einem Pokal im Gepäck, gewonne