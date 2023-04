Köln - Während die Mannschaft der Rhein-Neckar Löwen im Konfetti-Regen den silbernen DHB-Pokal in Empfang nahm, standen die Spieler des SC Magdeburg an der Seite, schauten nach dem 34:36 (27:27, 31:31) enttäuscht und frustriert zu. Und während in so manchem Fußball-Finale die Verlierer auch schon mal still und heimlich in die Kabine verschwunden sind, zeigten die Grün-Roten echte Größe und liefen im Spalier am Podium vorbei, um zu gratulieren. Gewonnen haben aber auch im Finale beide irgendwie. Denn dieses packende Finale war echte Werbung für den Handball.

