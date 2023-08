Knapp eine Woche vor dem Bundesliga-Start zeigt sich der SC Magdeburg weiterhin in guter Frühform. Die Grün-Roten gewannen auch ihr Testspiel in Halle (Saale) gegen den Ligakonkurrenten HC Erlangen

Haale (Saale) - Der SC Magdeburg bleibt in der laufenden Vorbereitung ungeschlagen. Im ersten von drei Testspielen innerhalb von fünf Tagen siegten die Grün-Roten vor 1100 Zuschauern in der ausverkauften SWH.Arena in Halle (Saale) mit 34:29 (20:14) gegen den Liga-Konkurrenten HC Erlangen. Besonders treffsicher zeigte sich Matthias Musche. In 30 Minuten Einsatzzeit erzielte der Linksaußen neun Treffer.