Hamburg - Statt ausgiebig zu jubeln, liefen die SCM-Spieler nach dem 35:34 (29:29, 19:14) im Viertelfinale des DHB-Pokals beim THW Kiel erst einmal zu Magnus Saugstrup. Der Kreisläufer hatte sich kurz zuvor böse das rechte Knie verdreht und lag mit schmerzverzerrtem Gesicht an der Seite. „Kompliment an meine Mannschaft, dass sie das so stark zu Ende gebracht hat. Denn ich war raus, hatte die Gedanken verloren“, schilderte Bennet Wiegert, der Trainer der Grün-Roten, seine Gefühle nach der Verletzung. Ob der 26-jährige Saugstrup am 15./16. April beim Final4 in Köln wieder auf der Platte stehen kann, ist nach den ersten Eindrücken leider mit einem großen Fragezeichen versehen.