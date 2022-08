SCM sieht vor dem Start der Bundesliga noch Steigerungsbedarf

Magdeburg - Acht Spiele, acht Siege: Die Bilanz des SC Magdeburg während der Vorbereitung kann sich sehen lassen. Doch so reibungslos, wie die Ergebnisse sich lesen lassen, verliefen die Partien des deutschen Handballmeisters nicht. So erlebten die Grün-Roten beim abschließenden Test in Beetzendorf gegen den Bundesliga-Konkurrenten TSV Hannover-Burgdorf erneut ein Auf und Ab.