Obwohl Nikola Portner mit seinen 15 Paraden gegen den HSV Hamburg einen gehörigen Anteil am Heimsieg des SC Magdeburg hatte, sah der Schweizer noch Verbesserungspotential in seiner persönlichen Leistung.

Magdeburg - Kay Smits erzielte zwölf Treffer beim 32:28 des SC Magdeburg in der Handball-Bundesliga gegen den HSV Hamburg. Von den Fans der Grün-Roten wurde der Niederländer damit zum „Spieler des Spiels“ gewählt. Er selbst sah den Schlüssel zum Erfolg allerdings nicht im Angriff. „Wir haben es in der Offensive fast weggeschmissen, weil wir vor allem am Anfang viele Fehler gemacht haben“, erklärte Smits und ergänzte: „Da wir am Ende im Defensivbereich mit Niko hinter uns gut gestanden haben, konnten wir noch mehr Bälle gewinnen.“