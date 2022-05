SCM spielt gegen Benfica um den Titel der European League

Lissabon - Dem SC Magdeburg fehlt nur noch ein Schritt zur Titelverteidigung in der European League Handball. Beim Final Four in Lissabon zogen die Grün-Roten dank eines nie ernsthaft gefährdeten 34:29 (18:13) in das Finale am Sonntag (19 Uhr/DAZN) ein. Dort trifft das Team auf den Gastgeber Benfica Lissabon, der im zweiten Halbfinale Wisla Plock 26:19 (10:8) schlug.