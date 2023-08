Der SC Magdeburg geht in die finale Phase der Vorbereitung. Drei Testspiele in fünf Tagen sollen das Team für den Bundesliga-Start rüsten.

Magdeburg - In neun Tagen wird es für die Handballer des SC Magdeburg ernst. Dann sind sie in der Bundesliga bei der HSG Wetzlar (19 Uhr) gefordert. Um sich für den Auftakt den letzten Feinschliff zu holen, hat Trainer Bennet Wiegert bis Sonntag drei Testspiele angesetzt. Den Auftakt macht die Partie am Mittwoch (19 Uhr/Youtube) in der SWH.Arena in Halle (Saale) gegen den HC Erlangen.